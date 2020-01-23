نجوم الفن يحتفلون بعرض فيلم "لص بغداد" بحضور أبطاله

شهد العرض الخاص لفيلم "لص بغداد" حضورا جماهيريا كبيرا في إحدى السينمات في مدينة السادس من أكتوبر، وحضر من أبطال الفيلم محمد عادل إمام، وياسمين رئيس، وأمينة خليل، ومحمد عبد الرحمن توتا، وفتحي عبد الوهاب. وحضر لتهنئة صناع العمل علي ربيع، والمخرج محمود كامل، وأوس أوس، والمخرج هادي الباجوري، ومحمد أنور، وأحمد شوقي، وهنا شيحة، وسوزان نجم الدين، وعصام إمام.

ومن المقرر أن يتم توزيع الفيلم على 300 دار عرض على مستوى الوطن العربي، ومن ضمنها 100 نسخة داخل مصر، لتتيح شركة سينرجي للجمهور مشاهدة الفيلم لأكبر شريحة من جمهور محمد إمام في الوطن العربي. فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحي عبدالوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبدالرحمن توتا، صلاح عبدالله، أحمد رزق الذي يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى وتدور أحداثه في إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، حول مغامرة كوميدية تقع عندما يهم أبطال الفيلم البحث عن كنز مفقود.

"لص بغداد" يسجل التعاون الثاني بين "سينرجي فيلمز" ومحمد إمام بعدما قدما معا فيلم "ليلة هنا وسرور" العام قبل الماضي وحصد أكثر من 35 مليون جنيه، وشارك في بطولته ياسمين صبري وفاروق الفيشاوي ومحمد عبدالرحمن وبيومي فؤاد ومحمد سلام ورحاب الجمل وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز وإخراج حسين المنياوي.

قد يهمك ايضاً:

Advertisements

اشتعال المنافسة بين "محمد إمام ا" و"تامر حسني" و"إياد نصار" في موسم "رأس السنة"

محمد إمام يقاطع جيرانه لغيرته على خديجة على طريقة فيلم "عريس من جهة أمنية"