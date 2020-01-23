إنطلاق تصوير "نساء من دهب"







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: بدأ يوم أمس تصوير مسلسل "نساء من دهب" الذي يجمع في بطولته النجمتين نبيلة عبيد ونادية الجندي. وذلك في العاصمة اللبنانية بيروت، تحت إشراف المخرج وائل إحسان. وهو من تأليف أمين جمال، وإنتاج صاق الصباح، ويجمع في بطولته_ إلى "النجمتين"_ سميحة أيوب وسهر الصايغ وهالة فاخر

وتدور قصة هذا العمل حول أربعة سيدات يقعن في مواقف كوميدية. علماً أنه مأخوذ عن مسلسل أميركي من إنتاج ديزني يتناول قصة أربع سيدات ثلاثة أرامل وواحدة مطلقة، يعشن في منزل واحد ويواجهن مواقف طريفة.

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