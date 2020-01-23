أسبوع الموضة في باريس يجمع النجمات العربيات

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""الخليج 365"" من بيروت: تبادلت الفنانتان نوال الزغبي ونجوى كرم الصور عبر مواقع التواصل من لقائهما في أسبوع الموضة في باريس الذي جمعهما مع الفناتين أصالة ودينا في عرض أزياء المصمم الإماراتي سيف ضمن مجموعة SKS Fashion الجديدة.

وفيما كان ملفتاً تبادل الصور بين الفنانتين اللبنانيتيين اللتين عبرتا عن محبة متبادلة تفاعل الجمهور مع الصور بتركيزه على عناقهما الودّي.



وإذ نشرت كل نجمة مقتطفات حية من أجواء العرض، شاركت أصالة بدورها بعض الصور والفيديو مشيرةً لرغبتها بفترة من الهدوء والمطالعة.

فيما يلي بعض اللقطات من صفحاتهن على مواقع التواصل: