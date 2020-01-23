شكرا لقرائتكم خبر عن مى عز الدين عن فارق الطول مع طبيبها: "لما دكتورك يبقى أطول منك وتحاول تطوله" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سخرت الفنانة مى عز الدين، من نفسها فى ظهور جديد مع طبيبها المعالج، حيث نشرت مجموعة من الصور على حسابها الرسمى على موقع "انستجرام"، اليوم الخميس، وظهرت فيها مى عز الدين وهى تقف على كرسى أمام طبيبها المعالج بسبب فرق الطول الشاسع بينهما، وعلقت على الصور ساخرة: "لما دكتورك يبقى أطول منك وتحاول تطوله.. وهو عشان دكتورى هسكت له شديت كرسى وطلعت أتفاهم معاه".



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وبدأت مى عز الدين رحلتها مع عالم الفن بطلة منذ الإطلالة الأولى لها، عندما قدمها الفنان محمد فؤاد في فيلم "رحلة حب" ولفتت لها الأنظار لرقتها ونعومة ملامحها وليتحقق حلمها الذى طالما تمنت تحقيقه بالوقوف أمام فؤاد، وتوالت بعدها البطولات أمام العديد من النجوم فكانت ثاني محطاتها الفنية مع النجمة يسرا في مسلسل "أين قلبي"، بعد ما شاهدتها يسرا فى فيلم "رحلة حب" مع محمد فؤاد وأعجبت بأدائها لذلك رشحتها مع المخرج مجدى أبو عميرة لتجسد دور ابنتها خلال الأحداث.



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مي عز الدين بدأت مشوارها الفني عام 2001 وشاركت في بطولة عدة أفلام، منها "عمر وسلمى" و"جيم أوفر" و"فرح" و"كلم ماما" و"خيانة مشروعة" و"أيظن"، كما شاركت أيضًا في بطولة عدة مسلسلات منها "الحقيقة والسراب" و"أين قلبي" و"دلع البنات" و"آدم" و"حالة عشق".

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وبدأت مى عزالدين أولى بطولاتها الدرامية المطلقة من خلال مسلسل "قضية صفية"، الذى عرض عام 2010 للمخرج أحمد شفيق وتأليف أيمن سلامة وشارك فى بطولته كل من الفنان طارق لطفى وأحمد صلاح السعدنى ولطفى لبيب وسامح الصريطى.



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مسلسل "قضية صفية" مسلسل درامى اجتماعى، تدور أحداثه حول فتاة ريفية يموت والدها الذى يترك لها ميراثاً كبيراً ثم يظهر فى حياتها رجل يدّعى أنه شقيقها، حيث تتصاعد الأحداث إلى أن يقتل وتُتهم صفية بقتله.

وكان آخرأعمال مى عز الدين مسلسل "البرنسيسة بيسة" الذى عرض فى السباق الرمضانى المقبل للمخرج أكرم فريد وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر وشارك فى بطولته كل من بوسى ومحمد أنور وأمير المصرى وحجاج عبد العظيم وإيمان السيد.