شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة مع "ملطشة القلوب" فى حفل غنائى بـ"عيد الحب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد المطربة أصالة للمشاركة في إحياء حفل غنائي ضمن حفلات عيد الحب، بمشاركة المطرب مصطفي شوقي الذى حقق نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية بأغنيته الشهيرة "ملطشة القلوب"، وذلك يوم الخميس الموافق 13 فبراير المقبل، في أحد الفنادق الكبرى بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومن المقرر أن تغني أصالة خلال الحفل عددًا من الأعمال الغنائية الناجحة التي ما زالت عالقة بأذهان عشاق الغناء بالوطن العربي، ومن أبرز هذه الأغنيات: "يا مجنون" و"ولا تصدق" و"خانات الذكريات" و"بنت أكابر" وغيرها.

من ناحية أخرى، تحيي أصالة، حفلا غنائيا بصحبة المطرب السعودي ماجد المهندس ضمن فعاليات مهرجان "هلا فبراير" بدولة الكويت" يوم الجمعة الموافق 7 من شهر فبراير المقبل، وتقدم أصالة خلال الحفل مجموعة كبير من أغنياتها التى قدمتها خلال مشوارها الغنائى بالإضافة الى كليب أغنيتها الجديدة "شامخ"، التى حققت عددا كبيرا من المشاهدات منذ طرحها على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهى من تأليف بدر بن محمد وألحان عبد العزيز الميانا وإخراج نهال نبيل.

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وكانت المطربة السورية أصالة نصري، أحيت يوم الخميس الماضي، حفلًا غنائيًا كبيرًا في مدين القصيم بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات ليالي القصيم التي تنظمها هيئة الترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة السعودية

وأكدت الفنانة أصالة، انفصالها نهائياً عن زوجها المخرج طارق العريان، وكتبت عبر حسابها على إنستجرام: "بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالى نهائيّاً عنّ والد أبنائى (آدم وعلى)، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول فى التّفاصيل، حرصاً على مشاعرى الّتى هلكت ومشاعر أولادى، وأنا كعادتى سأحرص على إتقان مسؤوليتى تجاه أبنائى، ولنّ يُثنينى همّ على إتمام عملى بالشّكل المُشرّف، ولطالما قلوبكم الطيّبه معى ودعمكم الّذى أحتاجه جدّاً، سأبقى دائماً أصاله المُخلصه لعائلتها الكبيرة والصغيرة، ولعملى كلّ جهدى بأنّ يوازى طموحكم بى، هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه".