شكرا لقرائتكم خبر عن إيمى طلعت زكريا ترثى والدها الراحل بكلمات مؤثرة وصورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعبر الفنانة الشابة إيمى ابنة الفنان الراحل طلعت زكريا، عن افتقادها لوالدها بين الحين والآخر بنشر صور له على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعى، ونشرت "إيمى" على حسابها الرسمى بموقع "إنستجرام"، اليوم الخميس، صورة لوالدها الفنان الراحل طلعت زكريا وعلقت عليها قائلة: "إليك يا أبى إليك يا سندى فى هذه الحياة، إليك يا من زرعت فى طموحاً صار يدفعنى نحو الأمام إلى مستقبل ناجح أحبك يا أبى".



ايمى طلعت زكريا ترثى والدها

وكانت الفنانة الشابة إيمى طلعت زكريا، كشفت مؤخرا عن آخر صورة لوالدها الراحل الفنان القدير طلعت زكريا، قبل وفاته بأيام قليلة، وكانت من داخل سيارتها حيث كانت تقود السيارة، بينما كان الفنان الراحل بجوارها، والتقطا الصورة بطريقة "السيلفى".

ونشرت إيمى، الصورة عبر حسابها على إنستجرام، صحبتها بتعليق: "ودى كانت آخر صوره لبابا فى حياته.. الله يرحمه"، لتشاركها الفنانة هنا الزاهد، وتعلق على الصورة، قائلة: "يا حبيبى.. ربنا يرحمه يارب"، حيث كانت تعتبره بمثابة والدها، خاصة أنه كان زوج والدتها وهو من رباها منذ الصغر.

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يشار إلى أن الفنان الكوميدى طلعت زكريا، توفى يوم 8 أكتوبر الماضى، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 59 عاما، حيث تدهورت حالته الصحية، وتم نقله لأحد مستشفيات السادس من أكتوبر، ليتوفى هناك.

ولد الفنان الراحل طلعت زكريا فى الإسكندرية عام 1960، وأصيب عام 2007 بالتهاب في أحد شرايين المخ مما أدى إلى إصابته بغيبوبة لكنه تعافى منها لاحقا

يذكر أن آخر أعمال طلعت زكريا فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ" والذى تم عرضه فى السينمات فى ديسمبر 2017، وشارك فى بطولته كل من دينا وريم البارودى وأمينة ونرمين ماهر وبيومى فؤاد وإخراج محمد سعيد، كما انتهى طلعت مؤخرا من تصوير فيلم جديد بعنوان "الموقف" بمشاركة منة فضالى ومحمد رضا وريكو وإخراج ممدوح زكى.