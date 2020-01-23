شكرا لقرائتكم خبر عن إيه جاب القلعة جنب البحر.. مجد القاسم يطرح أغنية لعيد الأم بتوقيع سيد شعبان عبد الرحيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب مجد القاسم من تسجيل أغنية جديدة بمناسبة عيد الأم بعنوان "أمي" وهي من كلمات عبد المنعم طه، وألحان سيد شعبان عبد الرحيم، وتوزيع الموسيقي نوار البحيري، ومن المقرر أن يتم طرحها على يوتيوب يوم 21 مارس المقبل، حسبما أكد سيد شعبان عبد الرحيم لـ"الخليج 365".

من ناحية أخرى انتهى مجد من تصوير أحدث أغنياته والتي تحمل عنوان "يا عسل "، يقدم "مجد "في هذه الأغنية لونا جديدا عليه في الغناء، الأغنية من كلمات محمود عمر وألحان صلاح عطية وتوزيع نادر السيد، تم التصوير بمنطقة ادرنالين بجوار جزيرة تيران بمدينة شرم الشيخ تحت إدارة المخرج ومدير التصوير دكتور ميدو بارون.

يتعاون مجد في هذا الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين منهم سيد راضي وصلاح عطية ومحمود شوقي وباسم منير وحماده عصمت وريمون، ومحمد حامد، وعمرو فوزي، وعدى فكري، ويراهن مجد على نجاح الألبوم، خاصة أنه يقدم فيها مزيكا مختلفة وجديدة عن أعماله السابقة، ويتضمن الألبوم 10 أغنيات، كما أكد فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365".

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وأحيا مجد مؤخرا حفلا غنائيا ضمن حفلات رأس السنة، فى أحد النوادى الكبرى بالدقى، وقدم من خلاله عددا كبيرا من أغانيه، منها: "من هنا بدأ الهوى" و"غمض عينك" و"كلمتك" و"قالوا البعيد عن القلب"، وغيرها.

يذكر أن آخر أعمال مجد القاسم كليب الأغنية الوطنية "مصر العظيمة"، من كلمات الشاعر السعودي عبد الله العصيمي، وألحان صلاح عطية، وتوزيع نوار البحيري، ومن كلمات الأغنية التي تقول: مصر الحياة.. مصر التاريخ.. مصر العظيمة.. فيها الرجال.. زي الجبال.. قوة وعزيمة. يا أيها السادة الكرام. مصر المحبة والسلام.. وع الدوام الى الأمام.. ولا أي حاجه تهزها.. كبيره اسما والمقام.