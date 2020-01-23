أغنية تحمل اسم مي عز الدين في عيد ميلادها.. والفنانة ترد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منال الجيوشي:

وجهت الفنانة مي عز الدين الشكر للمطرب الشعبي حودة بندق بعد أن أهداها أغنية مصنوعة خصيصًا لها تحمل اسمها، وذلك عبر حسابها الخاص على انستجرام.

وكتبت مي عبر حسابها الخاص:" ميرسي ياحودة على الأغنية".

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وانهالت التعليقات من الجمهور الذي عبر عن إعجابه بالأغنية التي تغزلت في جمال مي عز الدين".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة مي عز الدين مسلسل "البرنسيسة بيسة"، رمضان الماضي، بطولة أمير ‏المصري، محمد أنور، حسام ‏داغر، ‏إيمان السيد، سامي مغاوري، أحمد حلاوة، وتأليف مصطفى عمر، فاروق ‏هاشم، إخراج أكرم فريد، وإنتاج "سينرجي‎