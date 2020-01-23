أحدهم توفي في إسبانيا.. أزمات صحية للفنانين بسبب الجيم قبل النبوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

تعرض الفنان الكبير خالد النبوي، أمس، لأزمة قلبية تسببت في خضوعه لعملية جراحية طارئة، قبل أن يتم نقله للعناية المركزة.

وطالبت منى المغربي، زوجة خالد النبوي، الجمهور، بالدعاء له، كما كشف الدكتور جمال شعبان رئيس قسم كهرباء القلب واختلال نبض القلب بمعهد القلب القومي، عن تفاصيل إصابة الفنان خالد النبوي بأزمة قلبية وأصيب بجلطة حادة في الشريان التاجي الخلفي أدت إلى اختلال كهرباء القلب، وهو في صالة الألعاب الرياضية وسقوطه مغشيًا عليه ونقله إلى استقبال الحالات الحرجة.

خالد النبوي لم يكن أول الفنانين المصابين بأزمات في الجيم، ونرصد لكم في هذه القائمة 3 من الفنانين أصيبوا بأزمات صحية بسبب الجيم:

هيثم أحمد زكي

توفي الفنان الشاب هيثم أحمد زكي في 7 نوفمبر الماضي، عمر يناهز 35 عاما، حيث شعر بحالة إعياء في أثناء أداء التمارين الرياضية بصالة جيم اعتاد التمرن بها، فتوجه إلى المستشفى، ووقع الطبيب الكشف عليه ثم حصل على أدوية وعاد إلى مسكنه الذي يقيم به بمفرده.

وكانت خطيبة الفنان، اتصلت به أكثر من مرة ولم يرد، فأبلغت الأمن وانتقل رجال المباحث إلى مسكنه فى بيفرلي هيلز، وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تم العثور عليه مفارقا الحياة.

هيثم زكي في الجيم

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ممدوح عبد العليم

وتوفي الفنان ممدوح عبدالعليم، في أثناء ممارسة التمارين الرياضية في صالة الجيم بنادي الجزيرة، إذ تعرض لأزمة قلبية مفاجئة نقل على إثرها لمستشفى الأنجلو، لكن وافته المنية هناك.

لحظة وفاة ممدوح عبدالعليم

عمرو سمير

فارق الفنان والإعلامي الشاب عمرو سمير، الحياة عن عمر ناهز 33 عاما، حيث كشف الطب الشرعي في إسبانيا، إن الوفاة تمت بشكل مفاجئ على سريره بغرفته في أحد الفنادق بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية بعد ممارسته للرياضة في صالة للألعاب الرياضية دون تناول أي أطعمة أو مشروبات سكرية، ما أدى لإصابته بهبوط حاد بعد المجهود الكبير الذي بذله قبل نومه بساعات، وأثر بشكل مفاجئ على قلبه مما أدى لوفاته.