تراند اليوم : أول ظهور لـحفيد "عادل إمام".. في سن المراهقة ويسير على خطى والده



ظهر حفيد الممثل المصري، عادل إمام لأول مرة أمام الجمهور من خلال مقطع فيديو شاركه والده المخرج رامي إمام، متابعيه عبر حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وهذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها "عادل" حفيد النجل الأكبر لـ "عادل إمام" وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن حرص والده "رامي" على الابتعاد بأولاده عن ، قبل أن يكسر هذه القاعدة بناءً على رغبة نجله.

ونشر "رامي" مقطع فيديو عبر خاصية القصص القصيرة عبر حسابه على إنستجرام" مع ابنه "عادل"، قال إنه جاء بناء على طلب الأخير، بعد قيامه بإخراج فيلم قصير ونشره على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

وقال "رامي" مخاطبًا متابعيه: "يا جماعة أنا جبتلكم العريس بتاع الفيديو"، قبل أن يتحدث نجله الذي بدا في سن المراهقة، وهو يتحدث للجمهور، موجهًا الشكر لهم على التعليقات التي تلقاها بعد نشر الفيلم القصير.

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وحث المتابعين لحساب والده أن يعطوه رأيهم في الفيلم، وأنهى "رامي" مقطع الفيديو قائلاً: "شكرا يا جماعة عادل إمام جونيور لأول مرة".

يذكر أن "رامي" هو النجل الأكبر لـ "عادل إمام" ويعمل في مجال الإخراج، بينما يعمل شقيقه الأصغر "محمد" ممثلاً، أما شقيقتهما "سارة" فهي متزوجة من نجل رجل الأعمال الإخواني نبيل مقبل.