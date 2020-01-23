تراند اليوم : صورة.. كاظم الساهر يتزوج سرًا من فنانة مصرية والأخيرة ترفض التعليق



تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة حميمية للفنان العراقي الشهير كاظم الساهر، مع الفنانة المصرية منى ممدوح، إذ ظهر الاثنين في حالة اندماج وحميمية، ما دعا البعض إلى القول بأنهما تزوجا بشكل سري.

ومع انتشار الأنباء في هذا الشأن خرجت الفنانة المصرية منى ممدوح، ونشرت الصورة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، مرفقة بأنباء زواجها من كاظم الساهر، وعلقت قائلة "لا تعليق"، وهو ما أثار حيرة البعض بينما أكد البعض الآخر أن هذا يعد نفيًا منها.

وكشف بعض النشطاء أن هذه الصورة التقطتها الفنانة المصرية برفقة المطرب العراقي المعروف في إحدى المناسبات بمدينة برشلونة بإسبانيا.

يُذكر أن الساهر كان قد أعلن في إحدى الحفلات وأمام جمهوره خطوبته رسمياً على فتاة تونسية تدعى سارة في عام 2018، مؤكدا أن الأمر لم يتعد الخطوبة وأنه لم يتزوج بعد، وفي حالة الزواج سيعلن عن ذلك.

View this post on Instagram No comment . A post shared by Mona Mamdouh (@monamamdouh.official) on Jan 22, 2020 at 2:35am PST A post shared by Mona Mamdouh (@monamamdouh.official) on Jan 22, 2020 at 2:35am PST