تراند اليوم : وفاة فنان شهير بعد صراع مع «الخرف»



ودع الوسط الفني فنان شهير عن عمر ناهز الـ77 عامًا، بعد صراع مع مرض نادر يدعى "الخرف الجبهي الصدغي".

وتوفي الممثل البريطاني الشهير تيري جونز عضو فرقة مونتي بايثون البريطانية، بعد معركة طويلة وشجاعة مع نوع نادر من الخرف يُدعى الخرف الجبهي الصدغي (FTD)، منذ عام 2016، وذلك بحسب ما أعلنت عائلته.

وقالت العائلة في بيان: "نشعر بحزن عميق لأن علينا الإعلان عن وفاة الزوج والأب الحبيب تيري جونز".

وأضافت:"على مدار الأيام القليلة الماضية، كانت زوجته وأولاده وعائلته الممتدة والعديد من أصدقائه المقرّبين دائماً مع تيري في منزله في شمال لندن. لقد فقدنا جميعاً رجلاً لطيفاً ومرحاً ودافئاً ومبدعاً ومحباً حقًا".

ولفتت العائلة إلى عمله مع مونتي بايثن، وكتبه الخاصة بالأطفال وأفلامه وبرامجه التلفزيونية وقصائده وأعماله الأخرى.





