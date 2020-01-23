تراند اليوم : نادية لطفي تطلب السماح من ابنة الفنانة "ماجدة" بعد وفاتها .. فما السبب؟

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي رسالة تخص الفنانة الكبيرة نادية لطفي .

وطمأنت "نادية" متابعيها على حالتها الصحية قائلة: أنا اليوم أفضل من الأمس .. وتعافيت من النزلة الشعبية التي حدثت ليه.

وأضافت: رغم تحسني لكن وقع وفاة الفنانة ماجدة كان سيئا عليّ لأنها أستاذة ولها بصمات وتاريخ فني سيظل مرتبطا بالوطن وبالعروبة التي قدمت لها نماذج على الشاشة.

وتابعت: أرجو من غادة نافع (ابنة الفنانة ماجدة) أن تسامحني لعدم تواجدي في العزاء.

