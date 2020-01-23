غموض حول مصير "العاصوف" بجزئه الثالث في الدراما الرمضانية 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 23 يناير 2020 10:41 صباحاً - بات من المؤكد تأجيل عرض مسلسل "العاصوف" في جزئه الثالث في الدراما الرمضانية هذا العام خلال رمضان 2020؛ إذ تُشير المصادر إلى عدم اكتمال التصوير في أحداث الجزء الثالث، حيث لا يزال الغموض يسيطر حول عرضه من عدمه، بعدما تم عرض جزأين في العامين 2018 و2019، ليتصدَّر "العاصوف" الأعمال الرمضانية الدرامية الأكثر مشاهدة في الوطن العربي.



قد يكون خارج السباق الرمضاني بنسبة كبيرة



إلا أن "العاصوف" هذا العام قد يكون خارج السباق الرمضاني بنسبة كبيرة، لعدة معطيات؛ أبرزها عدم جاهزية التصوير، لا سيما في تفاصيل الأحداث المنتظرة التي تتمحور حول الغزو العراقي للكويت وحرب الخليج وما صاحبه من أحداث وحيثيات في فترة التسعينيات الميلادية، بعد أن استعرض المسلسل التاريخي في جزئه الأول حقبة السبعينيات وقصة السعودية والأحداث الاجتماعية في تلك الفترة، ليكون الجزء الثاني استكمالًا لجزئه الأول والطفرة التي حدثت في السعودية، عبر أحداث درامية تراجيدية مشوقة تمَّ عرضها في رمضان العام الماضي، ويأتي من أبرز الأسباب في تأجيله عندما سُئِلَ بطل العمل ناصر القصبي إبان ظهوره في برنامج "مجموعة إنسان" العام الماضي عن مصير الجزء الثالث، ليكون رده: "النص لم يُحضر بعد، وبالتالي هو غير مكتمل، ولا ينبغي الإسراع في طبخه".

شاهدوا مسلسل العاصوف وكل حلقاته دفعة واحدة



وهو ما ينمُّ عن آلية واستراتيجية في الجودة والإنتاج الدرامي المميز والبحث عن نصوص جيدة توازي حجم العرض وضخامة الإنتاج، وبالتالي يكون الجمهور الرأيَ العام والنقد البنّاء.



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الدمج جاء بسبب التسارع في الحلقات

من الجزء الأول في العاصوف



ورغم أن "العاصوف" ضمّ الكثير من حلقات الجزء الثالث إلى جزئه الثاني الذي عُرض في رمضان الماضي، فإن هذا الدمج جاء بسبب التسارع في الحلقات، والفرجة البصرية والحد من التمطيط العشوائي الذي صاحب "العاصوف" في جزئه الأول، ليتجدّد التساؤل عن مصير عرض الجزء الثالث، الذي لا يزال يدور حوله الغموض عن عرضه أو عدمه.





تجهيز عمل درامي جديد

وفي سياق متصل، تجري التحضيرات الأولية والمبدئية لتجهيز عمل درامي جديد يشارك في بطولته ناصر القصبي، من حلقات درامية متصلة ومنفصلة، تتحدث عن الأمور الاجتماعية بقالب كوميدي، من تأليف الكاتب خلف الحربي وإخراج أوس الشرقي، ويضم نخبة من نجوم الدراما العربية والخليجية، ومن المنتظَر عرضه في رمضان المقبل 2020 .

العاصوف.. الحلقة الأخيرة تستذكر إنجازات الوطن.. ومفاجآت غير متوقعة



ويعيش نجم الدراما السعودية ناصر القصبي حالة من النشوة الفنية؛ بعد أن انتهى من استعراض مسرحية "الذيب في القليب"، بعرض هو الأطول على الصعيد المسرحي بـ 40 عرضًا متواصلًا، وجاء تحت مظلة شتاء الرياض. وتم عرض المسرحية على مسرح جامعة الأميرة نورة.

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