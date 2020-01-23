إطلاق مسلسل “أنمي” يوثق القيم الاجتماعية والثقافية بالمملكة.. والعرض بعد يومين

كشفتشركة “مانجا للإنتاج” السعودية التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان الخيرية (مسك الخيرية )، عن إطلاق مسلسل بأسلوب الرسومات اليابانية “أنمي” يوثق القيم الاجتماعية والثقافية بالمملكة. وتدور أحداث المسلسل المكوّن من 13 حلقة، عن المستقبل في المملكة، حيث يُقدّم أجمل وأروع الحكايات التراثية السعودية ومن الجزيرة العربية التي تناقلها الناس منذ القدم.

ويهدف إلى ربط الأطفال بالقيم والأخلاق والعراقة العربية، وتعريفهم على تقنيات المستقبل، ويحتفي باللغة العربية وجمال ألحانها بمحتوى إبداعي مُلهم. وسيعرض المسلسل على قناة “إم بي سي” يوم الجمعة 24 يناير، ويُعد هذا المسلسل الأول سعودياً الذي يتم إنتاجه بالتعاون مع استوديو “توي أنيميشن” الأعرق والأشهر في اليابان. وقال الرئيس التنفيذي لشركة “مانجا للإنتاج”، الدكتور عصام بخاري، إن المشروع يهدف إلى تصدير الثقافة السعودية إلى العالم في قالب جذاب ومبتكر. ووفر هذا المشروع فرصاً تدريبية للمواهب السعودية في استوديو “توئي أنيميشن” في اليابان، وتم استقطاب عدد من الكفاءات السعودية للعمل في هذا المشروع.