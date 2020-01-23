تشانينغ تاتوم وجيسي جاي يمنحان حبهما فرصة ثانية

ميرنا وليد - بيروت - قرر الممثل ​تشانينغ تاتوم​ والفنانة ​جيسي جاي​ ان يمنحا علاقتهما فرصة ثانية بعد ان انفصلا قبل اسابيع قليلة.

وأكد مصدر أخبار أن ثنائي عاد بعد أسابيع من إنهاء علاقتهما في عام 2019 وأشارت انهما "تفرقا بضعة أسابيع لكنهما قررا في النهاية أن يهتما ببعضهما البعض". ويتابع المصدر إن الثنائي الشهير "يبدو سعيدًا جدًا لقضاء بعض الوقت معًا مرة أخرى".

وكان هذا واضحًا عندما رأى أحد شهود العيان الثنائي خلال تسوقهما في لوس أنجلوس منذ حوالي أسبوع وقال المصدر ان جيسي كانت مقيمة في منزل تشانينغ الأسبوع الماضي

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