خاص "الفن"- دينا الشربيني تعيش حالة قلق وعمرو دياب يطمئنها

ميرنا وليد - بيروت - بعد توقف مشروع الممثلة المصرية ​دينا الشربيني​وتقديمها لمسلسل "شفيقة ومتولي"، والإعلان عن عملها الدرامي الجديد والذي يحمل توقيع السيناريست تامر حبيب، وهو مسلسل "لعبة النسيان"، علم موقع "الفن" أن الشربيني دخلت في حالة قلق، خصوصاً أنها طوال الفترة الماضية كانت تحضّر لـ"شفيقة ومتولي"، وكانت تأمل في أن تشارك في بطولتها الثالثة المطلقة بعمل مختلف وتيمة شعبية، إلا أن الفنان المصري ​عمرو دياب​ طمأن دينا خصوصاً أن "شفيقة ومتولي" بحاجة إلى مزيد من الوقت، وكي لا تدخل في مقارنة في الوقت الحالي مع الفنانة المصرية الراحلة سعاد حسني، والتي قدمت الشخصية في عمل سينمائي من بطولتها، وبأن تجربتها مع تامر حبيب ستضمن تواجد ناجح لها.

يُذكر أن الفنانة المصرية سمية الخشاب كانت مرشحة قبل سنوات، لتقديم عمل درامي يحمل إسم "شفيقة ومتولي"، قبل أن تعتذر عنه.

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