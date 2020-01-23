بريانكا شوبرا: لا أملك المليارات ولا يمكنني حلّ المشكلات

متابعة بتجـــــــــرد: وجّهت النجمة الهندية العالمية بريانكا شوبرا حديثها، خلال حضورها مؤتمر الاقتصاد العالمي لعام 2020، تحديدا إلى أصحاب المليارات والثروات الضخمة ولقادة العالم عموما، وعلى ما يبدو أن الخطاب الذي ألقته خلال المؤتمر لم يلبث طويلا حتى وأصبح الأكثر تداولاً وجدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعرفت شوبرا عن نفسها أثناء حديثها بأنها سفيرة للمواطن في كل مكان، وتحدثت في البداية عن المشكلات العالمية المنتشرة بكثرة في الآونة الأخيرة، مثل مشكلة الفقر المدقع الذي تتوسع دائرته بين الحين والآخر، والتغيرات المناخية، والظلم السائد في بعض الدول.

وخلال ظهورها الذي كان متوقعا بقوة في هذا المؤتمر، قالت: “قد لا أكون من أصحاب المليارات ولا يمكنني أن أساهم في حل المشاكل التي ذكرتها سابقا، ولكنني أعلم بعد عملي في مجال الترفيه لمدة 20 عاما أن هناك قوة التأثير بالكلمات والأكثر أهمية من ذلك الاستمرارية والإلحاح حتى يصبح الوصول إلى الحلول أمراً ممكنا”.

وأضافت شوبرا: “أريد أن ينمو أطفالي في عالم يقوم فيه القادة بالاستماع إلى من هم في جيل “جريتا تونبرغ” ليتم احتواء مشكلة المناخ التي تتحدث عنها هذه الفتاة السويدية. وأيضا أريد أن تكون لدى المرأة القدرة على النجاح والتميز فقط لأنه حق إنساني أساسي وليس بناء على الجغرافيا والفرصة”.