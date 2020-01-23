متابعة بتجـــــــــرد: ظهرت الشقيقتان كيم كارداشيان وكايلي جينر في جلسة “مكياج”، حيث قامت بعمل جلسة تعليمية واستعانت بشقيقتها كيم لتوضيح الخطوات الصحيحة لوضع مستحضرات التجميل من علامتها التجاريةKylie Cosmetics. وانتشر فيديو يظهر كايلي وهي تضع الـ “مكياج” لشقيقتها كيم، وتحاورها وتوجه لها أسئلة وهي تجيب. وأثناء محاولة كايلي رش مستحضر ما، تبين وجود عطل في الزجاجة فأمسكتها كيم وقالت ساخرة من مستحضرات تجميل شقيقتها إنها رخيصة.

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كانت هذه تفاصيل خبر كيم كارداشيان عن ماركة شقيقتها كايلي جنير: إنّها رخيصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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