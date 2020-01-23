راغب علامة: لا إنقاذ إلا بانتخابات نيابية مبكرة

متابعة بتجـــــــــرد: لا يغيب النجم اللبناني راغب علامة عن إبداء رأيه في الأحداث التي تحصل على الساحة السياسية والأمنية في لبنان. وبعد تشكيل حكومة جديدة برئاسة حسان دياب، عبّر علامة عن نظرته بتغريدة نشرها عبر “تويتر”.

وكتب موضحاً أن الحلّ لإنقاذ لبنان لن يكون إلا بانتخابات نيابية مبكرة: “لبنان تخلّص اليوم من تركيبة حكومية دمّرت الأخضر واليابس! القوى السياسية مجتمعة مسؤولة عن هذا الإنهيار، هل ستستطيع الحكومة الجديدة أن تنقذ البلد في ظل مجلس نيابي فاسد وفاشل؟؟ الإنقاذ لن يتم إلا بانتخابات نيابية مبكرة على أساس قانون جديد على مستوى الوطن، لا على مستوى الطوائف والمناطق”.

تجدر الإشارة إلى أن راغب علامة كان قد طرح أغنية تحمل اسم “طار البلد” قبل أشهر حين بدأت الأزمة الإقتصادية في لبنان تصل إلى ذروتها. وهذه الأغنية تُرافق المتظاهرين في كافة المناطق اللبنانية منذ اليوم الأوّل على انطلاق ثورة “17 تشرين”.

أغنية “طار البلد” من كلمات نزار فرنسيس، ألحان وتوزيع جان ماري رياشي، وهي عبارة عن صرخة تختلج صدر كلّ مواطن يشعر بالأسى بسبب الأوضاع الصعبة التي يمرّ بها لبنان وسط الأزمات السياسيّة والإقتصاديّة المتتالية.