“الفلوس” لـ تامر حسني يُحلق عالياً في شباك التذاكر ويصل إلى العالمية

متابعة بتجـــــــــرد: سجل فيلم “الفلوس” بطولة النجم المصري تامر حسني رقمًا قياسياً في شباك التذاكر، محققًا إجمالي إيراداتٍ بلغت ٢٦٥ مليون جنيه منذ بدء عرضه، منها ٣٥ مليون في مصر و٢٣٠ مليون في البلدان العربية الأخرى.

ومن المتوقع أن ترتفع إيرادات الفيلم على مستوى العالم خلال الأيام المقبلة، حيث تم توزيعه في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، وجاري حالياً التفاوض على عرضه في لندن.

ومع هذه الخطوة، يكون تامر حسني الفنان العربي الوحيد الذي يتم عرض فيلمه في الغرب، وذلك نظراً لشعبيته الجارفة وشهرته الإستثنائية بين نجوم السينما والغناء.

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ويعتبر “الفلوس” أوّل فيلم تجاري تعترف به غرفة صناعة السينما الأمريكية ويحصل على تصديق رسمي حكومي لعرضه ضمن قائمة الأفلام العالمية في أكبر سينمات أميركا حيث تكتمل فيه المواصفات العالمية من حيث القصة والتصوير وتركيبة البطل الجماهيري.

تدور أحداث الفيلم حول سيف، وهو نصّاب محترف يجسد شخصيته تامر حسني، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية حلا وتقدّم دورها زينة،ليساعدها في استعادة أموالها من نصّاب آخر، فتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.

الفيلم قصة تامر حسني، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطي، إخراج سعيد الماروق، ويشارك في بطولته النجوم خالد الصاوى، زينة، محمدسلام، عائشة بن أحمد، وآخرون، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد السقا ومي عز الدين وغيرهم.