نانسي عجرم تستأنف نشاطها الفني بعد مرورها بفترة عصبية عقب حادث قتيل منزلها

قررت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، استئناف نشاطها الفني، بعد مرورها بفترة عصيبة إثر سقوط قتيل في فيلتها، على يد زوجها الدكتور فادي الهاشم، عقب محاولته السرقة، وكشفت الصفحة الرسمية لمحبي نانسي عجرم، عبر إنستغرام، عن استعداد الفنانة اللبنانية لإحياء أول حفل غنائي بعد أزمة زوجها وقتله الشاب محمد الموسى.

ومن المقرر أن يقام حفل نانسى عجرم في مصر، يوم الـ 28 من شباط/فبراير المقبل، بمناسبة عيد الحب، بالإضافة إلى حفل آخر يوم الـ 2 من نيسان/أبريل في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.وكانت أنباء قد ترددت عن انسحاب نانسي عجرم من برنامج اكتشاف المواهب "ذا فويس كيدز"، بسبب مرورها بأزمة نفسية عقب الحادث والتحقيق مع زوجها.

إدارة الـ mbc نفت انسحاب نانسي من البرنامج ولفتت إلى أنها ستصور في الـ 24 من فبراير شباط المقبل، الحلقة النصف نهائية، وفي الـ 7 من مارس/ آذار الحلقة النهائية، أما مدير أعمالها جيجي لامارا فأكد على عودة حياة نانسي لطبيعتها، مشيرا إلى أنها تستعد لطرح أغنية "سينجل" نهاية يناير الجاري.

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يشار إلى أن نانسي عجرم تعرضت لموقف لا تحسد عليه، بعدما حاول الشاب السوري محمد الموسى اقتحام منزلها بهدف السرقة، ليقوم زوجها الدكتور فادي الهاشم بإطلاق النار عليه؛ ما تسبب بوفاته، ووضعت هذه الحادثة عجرم في موقف محرج خاصة مع تشكيك البعض بالحادثة والهدف من القتل.

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وخرج فادي الهاشم زوج نانسي عجرم، عن صمته للمرة الأولى، عقب حادث قتله للسوري محمد الموسى، داخل منزله بلبنان، وذلك بعد محاولته اقتحامه بغرض السرقة وهو ما أثار جدلا واسعا عقب إطلاقه ما يقرب من 16 طلقة.

فادي الهاشم في أول ظهور له عبر حسابه على "إنستغرام"، أراد الرد للمرة الأولى بشكل غير مباشر، وذلك من خلال استعانته باقتباس شهير للروائية البريطانية "جين رولينغ" من سلسلة روايتها الشهيرة "هاري بوتر"، تقول فيها: "أدخل أيها الغريب، ولكن تحمل عاقبة طمعك، أولئك الذين يأخذون ما لا يكسبون، سيدفعون الثمن غاليا، فإذا كنت تبحث عن كنز ليس لك تحت أراضينا، فلقد أُنذرت؛ احذر أن تجد ما هو أكثر من الكنز".

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