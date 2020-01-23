شكرا لقرائتكم خبر عن أكشن ومشاهد ساخنة فى تريلر فيلم The Rhythm Section لـ بليك ليفلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة Paramount Pictures، أول تريلر لـ فيلم الـ The Rhythm Section، الجديد، الذ من المقرر أن يصل إلى شاشات العرض في 31 يناير الجارى، فيلم " The Rhythm Section " من إخراج ريد مورانو، و ويقوم ببطولته جود لو وبليك ليفلى، ويشارك في البطولة عدد من النجوم من ابرزهم ريتشارد بريكى وماكس كاسيلا و ايفانا بازيك، تدور احداث العمل في اطار مثير حول امرأة تسعى إلى الانتقام من أولئك الذين نسقوا لتحطم طائرة و قتلت بها افراد عائلتها.

و كان من المقرر أن يبدأ التصوير في ديسمبر الماضي من عام 2017، إلا أنه تم إلغاؤه بسبب إصابة يد بطلة العمل بليك ليلفي، وكان الأمر يتطلب إجراء عملية جراحية .

كما تعمل شركة Paramount Pictures على فيلم جديد يدعى Brilliance، من بطولة الممثل العالمى ويل سميث، وسيقوم المؤلف أكيفا جولدسمان بكتابة السيناريو، وهو مستوحى من رواية Marcus Sakey.

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سيلعب سميث دور بطل الكتاب نيك كوبر، وهو وكيل فيدرالي يعمل في قسم التحليل والاستجابة، وظيفته هي تتبع المجرمين، الذين يسلكون طرق إجرامية غريبة ومثيرة، ويتميز ضمن أحداث نيك كوبر نفسه يتميز بهبه فريدة، وهى التحليل التنبئي الذي يسمح له أن يرى ما سيحدث قبل أن يحدث، وبالتالى فإنه يستخدم مواهبه الخاصة ضد أعدائه اللامعين، مثل قاتل يمكنه أن يستخدم الوقت لصالحه، ولكنه مع سير أحداث الفيلم يجد كوبر نفسه أمام خطر كبير.

بالإضافة إلى ذلك يعود الممثل الأمريكى توم هانكس من جديد إلى الفضاء الخارجي، تم اختيار الفائز بجائزة الأوسكار لـ دور البطولة في فيلم روائي طويل يستند إلى شخصيات من شركة الألعاب Mattel التي أطلقت في ستينيات القرن العشرين.

وتدعى الشخصية التي سيقوم هانكس بإدائها "الرائد مات ماسون"، والفيلم سيكون من إنتاج شركة Paramount Pictures.