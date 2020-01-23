شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التفاصيل الكاملة لـ 13 أغنية من ألبوم رامى جمال الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب رامي جمال من تسجيل جميع أغاني ألبومه الجديد، والذى يحمل عنوان "أنا لوحدي"، واختار رامى أغانيه الجديدة بالتعاون مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين الجدد فضلا عن قيامه بتلحين عدد من أغانى الألبوم، ويقوم حالياً على وضع اللمسات النهائية عليه، ومن المقرر أن يتم طرحه فى عيد الحب المقبل، وسيتضمن 14 أغنية، ومن أغاني الألبوم، وجات أغانى الألبوم كالتالى :

أنا لوحدي:

"من كلمات محمد عاطف، وألحان رامي جمال، وتوزيع الموسيقي وسام عبد المنعم.

على طبيعتي:

"من كلمات طارق فيصل، وألحان شريف بدر، وتوزيع الموسيقي تميم.

فاهماني:

"من كلمات أحمد المالكي، وألحان رامي جمال، وتوزيع الموسيقي كريم عبد الوهاب.

مش ملاحظ حاجة:

دويتو رامي وزوجته ناريمان، وهي من كلمات أحمد المالكي، وألحانه، وتوزيع الموسيقي وسام عبد المنعم، ومن المقرر أن يتم تصويرها على طريقة فيديو كليب الأيام المقبلة.

بيهم كلهم:

"من كلمات أحمد المالكي، وألحان رامي جمال، وتوزيع الموسيقي وسام عبد المنعم.

استغيت:

"من كلمات أحمد المالكي، وألحان ياسر نور، وتوزيع الموسيقي نادر حمدي.

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ماغيرتش:

"من كلمات تامر حسين، وألحان مدين.

خليكى:

" من كلمات أحمد تبارك، وألحان محمد غريب، وتوزيع الموسيقي سام.

لي قلبك سلام:

"من كلمات أحمد عرفان، وألحان محمد أنيس، وتوزيع الموسيقي أحمد المغربي.

نسيت ولا لسة:

"من كلمات خالد الشيباني وألحان شريف الغندور.

ياسنين:

"من كلمات جمال الخولي، وألحان رامي جمال، وتوزيع الموسيقي أحمد إبراهيم.

تسد النفس:

"من كلمات جمال الخولي، وألحان رامي جمال، وتوزيع الموسيقي وسام عبد المنعم.

نفس أخلص:

" من كلمات أحمد علاء الدين، وألحان مودي سعيد. وغيرها.

وكانت آخر ألبومات رامى جمال، بعنوان "ليالينا"، والذى ضم 17 أغنية وحقق نجاحًا كبيرًا، من ضمنها: "بحاول أنساكى" و"راح لحاله" و"مفيش منها" و"هخونك" و"النظرة الأولى" وغيرها، وتعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، منهم: أيمن بهجت قمر، ونادر عبد الله، وبهاء الدين محمد، بالإضافة إلى أمير طعيمة، وتامر حسين، وتوما، ومدين، ومحمد يحيى، ونادر حمدى، وتميم.