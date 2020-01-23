شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف إيرادات فيلم ويل سميث الجديد Spies in Disguise وصلت كام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت إيرادات فيلم الأنيمشن Spies in Disguise لـ ويل سميث، إلى 135 مليونا و 817 ألف دولار أمريكى، منذ طرحه يوم 25 ديسمبر من العام الماضى 2019، وكان قد حقق العمل الجديد إيرادات وصلت إلى 13 مليون دولار أمريكى فى العطلة الافتتاحية، وانقسمت الإيرادات بين 59 مليون و 800 ألف دولار أمريكى فى الولايات المتحدة الأمريكية، و 76 مليونا و 17 ألف دولار أمريكى حول العالم.

فيلم الأنيمشنSpies in Disguise من بطولة أصوات ويل سميث وتوم هولاند، وكارين جيلان، ورشيدة جونز، وبن مندلسون، وماسي أوكا، ودي جي خالد، ومن إخراج الثنائى نيك برونو، وتروي كوان.

ويدورفيلم Spies in Disguiseحول تحول أفضل جاسوس في العالم إلى حمامة، ومن ثم حدوث العديد من المفارقات، التي تحتاج منه التصرف بـ مساعدة صديقة البشرى.

وكان قد أعلن النجم العالمى ويل سميث لـ جمهوره قيامه بعمل منظار للقولون، وكشف موقع توداي أن ويل سميث ذهب إلى المستشفى للخضوع لفحص بالمنظار على القولون، واكتشف الطبيب ورما قام باستئصاله، وبعدما فحصه الطبيب اكتشف أنه ورم حميد ولا يستدعى القلق.

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وأضاف التقرير، الذى نشره موقع توداي، أن الورم حميد ولكن كان يحتوى على أنسجة سرطانية، وأن سرطان القولون يبدأ من خلال تلك النوعية من الأورام، ويكون المريض محظوظا فى حالة أنه استأصله فى وقت مبكرا وهو ما حدث مع ويل سميث.

آخر أعمال ويل سميث كان فيلم الأكشن والدراما والخيال العلمى Gemini manوتبدأ أحداثه عندما يجد أحد صفوة القتلة المتسلسلين نفسه مُراقبا ومتتبعا ومستهدفا من شخص آخر غامض، وعند البحث يجد القاتل هنري بروجان أنه يواجه نسخة أخرى من نفسه ولكن أصغر سنا، ويشارك فى بطوله العمل مع النجم العالمى ويل سميث عدد كبير من النجوم العالمين كليف أوين وبينديكت ونج، ودوجلاس هودج ورالف براون وغيرهم.