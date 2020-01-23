منتج "الزهر لما يلعب": "عودة العمل بين سمير غانم وشيرين جات من عند ربنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

نفى أحمد الأبياري منتج مسرحية "الزهر لما يلعب"، عقد مؤتمر صحفي قبل عرض المسرحية التي تنطلق مساء اليوم الخميس، بمسرح مكتبة مصر بشارع صلاح سالم، مضيفا: "المولود بيتولد الأول، وبعدها يتعمله العقيقة".

وقال الإبياري، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "كنت أبحث عن فكرة تناسب بطلي العمل الفنان سمير غانم والفنانة شيرين، وعندما وجدت الفكرة، اشتغلت عليها وعرضتها على الأستاذ سمير واتبسط جدا بيها، ومقلتش وقتها إني هرشح شيرين لبطولة المسرحية أمامه، لحين الاتفاق معها، وكانت بالنسبة له مفاجأة لطيفة جدا، ثم التقينا معا في اجتماع، وابتدينا نحضر للمسرحية بأبطالها وكل شيء".

وتابع: "فكرة عمل مسرحية تجمع سمير غانم وشيرين لم تكن مرتبة أن يعودا للتعاون معًا بعد 40 عامًا على المتزوجون، وجات كده من عند ربنا".

واستكمل: "سمير غانم شاطر في الشخصيات الكراكتر، فكنت حريص على كتابة شخصية بهذا الشكل، ويجسد شخصية تاجر الطيور الذي يغتني فجأة، والزهر لو لعب معاك ممكن تتصرف ازاي".

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وعن المضمون الذي تحويه المسرحية، فقال: "الزهر لما يلعب.. حاسب يلعب بيك".

وأوضح: " لم يُحدد فترة معينة تعرض خلالها المسرحية، ومستمرين في عرضها أسبوعيا، حيث تعرض أيام الخميس والجمعة والسبت، وأحيانا أخرى سيتم عرضها أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد".

وحول انتقال عرض المسرحية في باقي المحافظات، فقال الإبياري: "بعد أن نطمئن على المسرحية ونجاحها في القاهرة، هنفكر في خطة عرضها بباقي المحافظات الأخرى".

وحول خطة تسويق المسرحية التي تحمل اسمين كبيرين في التمثيل سمير غانم وشيرين، فأوضح: "دايمًا مقتنع إن العمل الجيد بيسوق نفسه، مش محتاج حاجة تسوقه".

مسرحية "الزهر لما يلعب" من بطولة سمير غانم وشيرين وطارق الإبياري وإيمي طلعت زكريا ورضا حامد، ومن إخراج طارق الإبياري في أولى تجاربه الإخراجية، ومن إنتاج وتأليف أحمد الإبياري.