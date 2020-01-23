نجل صفاء عامر: "أبي استلهم شخصية الشيخ بدار من والده.. وهذه أقرب عمل لقلبه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

حلت أمس ذكرى ميلاد السيناريست الكبير محمد صفاء عامر، إذ ولد في 22 يناير 1941، وهو واحد من أشهر كُتاب السيناريو في الدراما المصرية وأكثرهم حرفة، وفقًا لكثير من النقاد.

وقال خالد صفاء عامر، نجل السيناريست الراحل، إن والده استلهم شخصية الشيخ بدار في مسلسل ذئاب الجبل، التي قدمها الفنان حمدي غيث من والده الرجل الحكيم، مشيرا إلى أن والده كان يضع بعض ملامح شخصية جده في شخصيات أخرى.

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وأضاف خالد صفاء عامر، في تصريحات لموقع الخليج 365، أن مسلسل "حلم الجنوبي" للفنان صلاح السعدني، هو أقرب الأعمال لقلبه وقلب والده، وأن المسلسل ظُلم كثيرا بسبب توقيت عرضه، حيث عُرض في البداية خارج مصر، ثم عُرض بعد ذلك في مصر، ولكن المسلسل لاقى نجاحا في العروض التالية.

وتابع خالد صفاء عامر، أن والده هو أول من استحدث شخصية مصحح اللهجة الصعيدي في الدراما المصرية في مسلسل "ذئاب الجبل"، فكل الأعمال التي قُدمت عن الدراما الصعيدية قبل ذئاب الجبل كان بها عوار واضح في اللهجة، فقرر صفاء عامر إسناد أمر اللهجة، لأول مصحح لهجة صعيدي في الدراما المصرية الاستاذ أشرف عبدالحميد.

يُذكر أن السيناريست الكبير محمد صفاء عامر من مواليد 22 يناير 1941، ورحل عن عالمنا في 13 اغسطس 2013 .