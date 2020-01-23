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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
نشر الفنان صلاح عبدالله عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة يعلق بها على افتتاح قناة الزمالك، مساء أمس.
وكتب عبدالله: "مبروووووووك قناة الزمالك مع أطيب الأماني وأصدق الدعوات بالتوفيق والازدهار والانتشار والاستمرار".
وافتتح مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، القناة الفضائية الرسمية الخاصة بناديه التي انطلقت في الحادية عشر مساء أمس الأربعاء.
مرتضى منصور أعلن بنفسه افتتاح القناة من داخل الاستوديو الخاص بفضائية النادي الأبيض، ليصبح أول شخص يطل عبر شاشتها.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من الفنان صلاح عبدالله على قناة الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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