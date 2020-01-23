صورة| بدء تصوير مسلسل "نساء من ذهب" لنادية الجندي ونبيلة عبيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
نشرت الفنانة نادية الجندي، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة تعلن بها بدء تصوير مسلسل "نساء من ذهب".
وكتبت نادية: "بسم الله، توكلنا علي الله، دعواتكم، يا رب اكتب لنا التوفيق والنجاح، مسلسل نساء من ذهب، في رمضان على قنوات mbc، من إنتاج صادق الصباح، وإخراج وائل إحسان".
"نساء من ذهب" بطولة نادية الجندي، ونبيلة عبيد، وسميحة أيوب، وهالة فاخر، وبيومي فؤاد، تأليف أمين جمال، وإبراهيم محسن، وأحمد أبوزيد توفيق، ومن المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.
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