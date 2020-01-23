تراند اليوم : تصريحات نارية من رانيا يوسف بشأن ابنتها بعد حديث الصحافة عن حملها بشكل غير شرعي

وجهت الفنانة المصرية رانيا يوسف انتقادات لاذعة للصحافة المصرية بعد حديثها عن ابنتها.
وأضافت: لميس سألتني (ماذا لو حدث الأمر مع بنت من بناتك) فقلت نصا (دا صعب
و عبرت الفنانة رانيا يوسف اعن استيائها الشديد من تناول الصحف لجزء في لقاء جمعها بالإعلامية لميس الحديدي يتعلق بابنتها.
وقالت "رانيا" في تصريحات تلفزيونية: مسلسلي يحكي عن فتاة حملت بالخطأ نتيجة التلقيح الصناعي بشكل خاطيء .
وأضافت: لميس سألتني (ماذا لو حدث الأمر مع بنت من بناتك) فقلت نصا (دا صعب
يحصل في مصر لكن لو حدث مع بنتي هقف معاها وأنقذها بأي شكل من الأشكال).
واستدركت: كل ما نقلته الصحف على لساني بخلاف ذلك غير صحيح.