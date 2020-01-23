تراند اليوم : بعد الكشف عن إصابته بالشلل .. يوسف فوزي: كلمة من عادل إمام عن مرضي جعلتني أعتزل

حالة من التعاطف نالها الفنان المصري القدير يوسف فوزي بعد ظهوره في عدد من اللقاءات المصورة عقب إصابته بمرض الشلل الرعاش.

وقال "فوزي" في حوار لصحيفة مصرية إنه قرر الاعتزال بعد عدد من المواقف التي لاحظ فيها البعض اهتزاز يده وكان أبرزها مع الفنان عادل إمام.

وأضاف: كنت أقوم بدور في مسلسله ونؤدي دور شخصين يجلسان في عزاء ولاحظ اهتزاز يدي وسألني عليها .

وتابع : بعدها طلب مني في أحد المشاهد وقال لي (ثبت ايدك يا جو) .. وحينها تحدثنا في الكواليس عن الأمر وأخبرته أنني مصاب بمرض الشلل الرعاش فقال لي (وايه يعني) ، فقلت له (الفكرة أنك تطلب مني طلبا لا أستطيع تنفيذه).

واستدرك: لم أغضب من عادل إمام .. لو لم يكن يخاف عليّ لما سألني .

