تراند اليوم : بعد الكشف عن إصابته بالشلل .. يوسف فوزي: كلمة من عادل إمام عن مرضي جعلتني أعتزل

حالة من التعاطف نالها الفنان المصري القدير يوسف فوزي بعد ظهوره في عدد من اللقاءات المصورة عقب إصابته بمرض الشلل الرعاش.
واستدرك: لم أغضب من عادل إمام .. لو لم يكن يخاف عليّ لما سألني .
وقال "فوزي" في حوار لصحيفة مصرية إنه قرر الاعتزال بعد عدد من المواقف التي لاحظ فيها البعض اهتزاز يده وكان أبرزها مع الفنان عادل إمام.
وأضاف: كنت أقوم بدور في مسلسله ونؤدي دور شخصين يجلسان في عزاء ولاحظ اهتزاز يدي وسألني عليها .
وتابع : بعدها طلب مني في أحد المشاهد وقال لي (ثبت ايدك يا جو) .. وحينها تحدثنا في الكواليس عن الأمر وأخبرته أنني مصاب بمرض الشلل الرعاش فقال لي (وايه يعني) ، فقلت له (الفكرة أنك تطلب مني طلبا لا أستطيع تنفيذه).
واستدرك: لم أغضب من عادل إمام .. لو لم يكن يخاف عليّ لما سألني .