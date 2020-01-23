كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نادية الجندي تبدأ تصوير نساء من ذهب (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عودتنا الفنانة القديرة نادية الجندي، على أنها تشارك جمهورها كل اللقطات المميزة في حياتها، وخاصة المتعلقه بالتمثيل وأعمالها الفنية، " ولكنها اختفت عن الساحة الفنيه فتره ما يقرب من الأربع سنوات، ثم عادت إلينا مرة أخرى بمسلسل نساء من ذهب الذي سيعرض في رمضان المقبل

نشرت الفنانة "نادية الجندي " صورة لقفيش مسلسل نساء من ذهب وذالك عبر حسابها الشخصي في موقع تبادل الصور والفيديوهات.

قامت نادية بالتعليق على الصورة قائلة ومعلنةربدء تصوير دورها في المسلسل قائلة "بسم الله توكلنا على الله، دعواتكم، يارب اكتب لنا التوفيق والنجاح، مسلسل نساء من ذهب، رمضان، على قنوات mbc, إنتاج صادق الصباح، إخراج وائل إحسان، تأليف إيهاب جمال، مدير التصوير إيهاب محمد علي.

يذكر أن مسلسل " نساء من ذهب " تجتمع فيه النجمتان نادية الجندى ونبيلة عبيد فى شهر رمضان المقبل على إحدى القنوات العربية، والعمل مأخوذ من "فورمات" أمريكى كوميدى أنتجته شركة ديزنى الشهيرة، وتم الاتفاق مع السيناريست أمين جمال وورشته على تمصيره وكتابة السيناريو والحوار له، ويخرجه وائل إحسان.

