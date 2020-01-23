عمر العبداللات ومحمد عسّاف يجتمعان على خشبة مسرح المجاز

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""الخليج 365"" من بيروت: يُحيي الفنانان الأردني عمر العبداللات والفلسطيني محمد عسّاف حفلاً مشتركاً مساء الجمعة 24 يناير الجاري، ضمن فعاليات الموسم الجديد لأمسيات مهرجان "هلا بالمجاز"، في إمارة الشارقة.

وسيكون الجمهور على موعد مع روائع النجم الأردني بأغنيات عاطفية ووطنية وتراثية أبرزها " يا سعد"، و"مشتاق" و"هاشمي هاشمي"، وغيرها الكثير من الروائع.

أما محبوب العرب فسيطل على جمهوره حاملاً مجموعة متنوعة من الأغنيات بينها "ياطير الطاير"، و"عليّ الكوفية"، و"لوين بروح"، وغيرها من الأعمال. علماً أن التذاكر طُرِجَت للجمهور عبر platinumlist.net ومن خلال مسرح المجاز.

يشار إلى أن "مسرح المجاز" نجح في ترسيخ مكانته كوجهة سياحية وترفيهية رائدة على مستوى الدولة باستضافته لفعاليات ثقافية عالمية المستوى وحفلات موسيقية تضم فنانين ونجوماً معروفين عالمياً من داخل وخارج العالم العربي. حيث استضاف مجموعة متنوعة من المواهب الموسيقية على مدار الأعوام الماضية، بينهم الموسيقي اليوناني ياني، والموسيقى اللاتيني خوليو إغليسياس، ونجوم الطرب العربي محمد عبده ومارسيل خليفة، ونوال الكويتية وحسين الجسمي، وبلقيس، وراغب علامة، ومحمد عساف، ونبيل شعيل، ونجوى كرم، وماجد المهندس.

