شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة لصناع "الفارس والأميرة" فى ساقية الصاوى 27 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقيم صناع فيلم الرسوم المتحركة "الفارس والأميرة" ندوة بساقية الصاوى يوم الاثنين 27 يناير الجارى بحضور صناعه العمل الذى يتولى إخراجه المخرج بشير الديك، وذلك قبل طرحه فى دور العرض السينمائية 29 يناير فى مصر و30 من الشهر نفسه فى دول الخليج .

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أحداث الفيلم، مستوحاة من قصة تاريخية حقيقية، جرت فى القرن السابع الميلادى، تدور حول شخصية محمد بن القاسم، الذى سمع بما كان يقوم به القراصنة من عمليات سلب وانتهاك للنساء والأطفال المخطوفين فى عرض البحر، فقرر ترك مدينته البصرة والذهاب فى مغامرة مثيرة، ذات طابع خيالى، مع صديق عمره زيد، ومُعلمه أبو الأسود، لمقاتلة الملك الظالم "داهر" الذى كان يتقاسم مع القراصنة ما يحصلون عليه من غنائم وسبايا خلال رحلته يتعرف ابن القاسم على الأميرة لبنى، ليبدأ رحلة أخرى يواجه فيها أقداره المُنتظرة.

الفيلم يشارك فيه النجوم؛ محمد هنيدى، ومدحت صالح، ودنيا سمير غانم، وماجد الكدوانى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وعبلة كامل، بالإضافة إلى الراحلين سعيد صالح وأمينة رزق، الفيلم من سيناريو وإخراج بشير الديك، ومن رسوم فنان الكاريكاتير الراحل مصطفى حسين.