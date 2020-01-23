شاهد.. رقصة مثيرة لـ ميريام كلينك بالهوت شورت!

كتب امير فتحي في الخميس 23 يناير 2020 05:52 صباحاً - ظهرت الفنانة والعارضة اللبنانية ميريام كلينك بإطلالة مثيرة بفيديو جديد نشرته من احدث حفلاتها.

وقد أطلت ميريام كلينك بإطلالة مثيرة، في الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على انستغرام، بينما كانت تغني وترقص في احد الحفلات.

وكانت ميريام كلينك قد أثارت الجدل مؤخرا بنشرها مجموعة صور من احدث جلسة تصوير خضعت لها أطلت فيها شبه عارية.