شكرا لقرائتكم خبر عن 4 نجوم عالميين يشاركون فى تقديم حفل الأوسكار منهم رامى مالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر الملايين من عشاق السينما حول العالم إقامة الحفل الفني الأضخم، و هو حفل توزيع جوائز الأوسكار و الذي سيضم عدد هائل من المفاجآت، فقد أعلنت المنتجين لينيت هويل تايلور وستيفاني ألين في بيان رسمي أن بعض الفائزين بجوائز الأوسكار العام الماضى سيصعدوا من جديد علي المسرح هذا العام لكن من أجل تقديم فقرات الحفل.
كشف البيان عن أربعة أسماء من نجوم هوليود ستشارك في تقديم حفل الأوسكار، و المقرر أن يقام يوم الأحد 9 فبراير و يبث على قناة ABC، و هم ماهرشالا علي و رامي مالك و أوليفيا كولمان وريجينا كينج.
وجاء في البيان : " نحن نحب تقليد مهم وهو وجود الممثلين الحائزين على جائزة الأوسكار العام الماضي على خشبة المسرح هذا العام وذلك بهدف الإحتفال بإنجازات زملائهم ، ونحن مسرورون لاستقبال هذه المواهب الأربع الكبرى".
تعرف على قائمة بعض المرشحين للمنافسة على الأوسكار
جائزة أفضل ممثل :
انطونيو باندرياس
ليوناردو دي كابريو
آدم درايفر
جواكين فونيكس
جوناثان برايسي
جائزة أفضل ممثلة :سينثيا إيريفو
سكارليت جوهانسون
سيرشا رونان
رينيه زيلويجر
شارليز ثيرون
جائزة أفضل مخرج :مارتين سكورسيزي
تود فيليبس
سام مندس
كونتين ترانتينو
بونج جون هو
أفضل فيلم للعام :ford v Ferrari
The Irishman
Jojo Rabbit
Joker
Little Women
Marriage Story
1917
Once Upon a Time in Hollywood
Parasite
Jojo Rabbit
Joker
Little Women
The Two Popes
جائزة أفضل سيناريو أصلي :Knives Out
Marriage Story
1917
Once Upon a Time in Hollywood
Parasite
أفضل فيلم أجنبي :Corpus Christi (Poland)
Honeyland (North Macedonia)
Les Misérables (France)
Pain & Glory (Spain)
Parasite (South Korea)
أفضل مؤثرات بصرية :Avengers: Endgame
The Irishman
The Lion King
1917
Star Wars: The Rise of Skywalker
جائزة أفضل فيلم أنيميشن :How to Train Your Dragon: The Hidden World
I Lost My Body
Klaus
Missing Link
Toy Story 4
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