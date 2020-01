شكرا لقرائتكم خبر عن 4 نجوم عالميين يشاركون فى تقديم حفل الأوسكار منهم رامى مالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر الملايين من عشاق السينما حول العالم إقامة الحفل الفني الأضخم، و هو حفل توزيع جوائز الأوسكار و الذي سيضم عدد هائل من المفاجآت، فقد أعلنت المنتجين لينيت هويل تايلور وستيفاني ألين في بيان رسمي أن بعض الفائزين بجوائز الأوسكار العام الماضى سيصعدوا من جديد علي المسرح هذا العام لكن من أجل تقديم فقرات الحفل.

كشف البيان عن أربعة أسماء من نجوم هوليود ستشارك في تقديم حفل الأوسكار، و المقرر أن يقام يوم الأحد 9 فبراير و يبث على قناة ABC، و هم ماهرشالا علي و رامي مالك و أوليفيا كولمان وريجينا كينج.

وجاء في البيان : " نحن نحب تقليد مهم وهو وجود الممثلين الحائزين على جائزة الأوسكار العام الماضي على خشبة المسرح هذا العام وذلك بهدف الإحتفال بإنجازات زملائهم ، ونحن مسرورون لاستقبال هذه المواهب الأربع الكبرى".

تعرف على قائمة بعض المرشحين للمنافسة على الأوسكار



جائزة أفضل ممثل : جائزة أفضل ممثل : انطونيو باندرياس

ليوناردو دي كابريو

آدم درايفر

جواكين فونيكس

جوناثان برايسي





جائزة أفضل ممثلة :سينثيا إيريفو

سكارليت جوهانسون

سيرشا رونان

رينيه زيلويجر

شارليز ثيرون





جائزة أفضل مخرج :مارتين سكورسيزي

تود فيليبس

سام مندس

كونتين ترانتينو

بونج جون هو





أفضل فيلم للعام :ford v Ferrari

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Little Women

Marriage Story

1917

Once Upon a Time in Hollywood

Parasite





جائزة افضل سيناريو مقتبس :The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Little Women

The Two Popes





جائزة أفضل سيناريو أصلي :Knives Out

Marriage Story

1917

Once Upon a Time in Hollywood

Parasite





أفضل فيلم أجنبي :Corpus Christi (Poland)

Honeyland (North Macedonia)

Les Misérables (France)

Pain & Glory (Spain)

Parasite (South Korea)





أفضل مؤثرات بصرية :Avengers: Endgame

The Irishman

The Lion King

1917

Star Wars: The Rise of Skywalker





جائزة أفضل فيلم أنيميشن :How to Train Your Dragon: The Hidden World

I Lost My Body

Klaus

Missing Link

Toy Story 4