شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل Amazing Stories الجديد يطرح مارس المقبل على Apple Tv والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شبكة Apple Tv+ عن موعد طرح مسلسلها الجديد Amazing Stories، وذلك بداية من يوم 6 مارس المقبل، ويعتبر المسلسل إعادة تخيل لأحد أعمال ستيفن سبيلبرج الذى طرح في الثمانينات، تم تطوير هذا الإصدار الجديد بواسطة Universal TV و Amblin Television، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " deadline".

كما كشفت Apple عن أول صورة من المسلسل الجديد، وسيقوم بإخراج العمل المخرج مارك ميلود، وبطولة كيري لين بيش وويتني كولمان وتريشا ماشبرن وأوستن ستول وإدوارد بيرنز وجوليانا كانفيلد.



Amazing Stories

بالإضافة إلى باقى فريق العمل ديلان أوبراين، فيكتوريا بيدريتي، جوش هولواي، ساشا ألكساندر ، وروبرت فورستر في دوره الأخير قبل رحيله في أكتوبر الماضي.

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وكان قد انضم بطل مسلسل Sons of Anarchy الممثل تشارلي هونام إلى المسلسل الجديد Shantaram المقرر عرضه على Apple Tv+، حسبما نشر موقع " tvseriesfinale".

استنادا إلى كتاب جريجوري ديفيد روبرتس، تدور سلسلة الدراما حول قصة لين، وهو رجل هارب من سجن أسترالي يتطلع إلى الاندماج داخل المجتمع في مدينة بومباي المزدحمة، بمعزل عن العائلة والأصدقاء حتى يجد حياة جديدة في الأحياء الفقيرة في الهند، ومن هنا تبدأ مغامراته.

ومن المتوقع أن يبدأ إنتاج Shantaram في أكتوبر، ولم تعلن شركة أبل بعد عن موعد العرض الأول، وكان قد استمر عرض مسلسل Sons of Anarchy من عام 2008 إلى 2014، وطرح منه 7 مواسم، تضمنت 92 حلقة، بانتهاء المسلسل الشهير Sons of Anarchy، واستكملتها شبكة قنوات "fx" بمسلسل جديد يحملاسم العصابة الشهيرة Mayans M.C التى ستواصل التوغل والسيطرة على مناطق عصابة "ابناء الفوضى" بعد توقفها.