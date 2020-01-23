أوسكار 2020 : منافسة كبيرة بين أشهر النجوم

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 23 يناير 2020 04:40 صباحاً - لم يكن من المفاجىء أسماء الممثلين والممثلات المرشحين لجوائز الدورة الـ92 للأوسكار Oscar 2020 والتي كشفتها أكاديمية فنون وعلوم السينما Academy Award .



حفل الجوائز المقرر تنظيمه في التاسع من شباط/فبراير المقبل في لوس أنجليس من دون مقدم للعام الثاني على التوالي، سيتخلله تقديم جوائز تكريمية لأربعة من صناع السينما وهم : المخرج دايفيد لينش، والممثلين ويز ستودي وجينا دايفيز والمخرجة الإيطالية لينا فيرتمولر.



واللافت في هذه النسخة هو استبعاد المخرجات بالكامل من سباق ترشيحات جائزة أفضل مخرج. لكن استطاعت غريتا غيرويغ أن تكون المخرجة الوحيدة المرشحة ضمن فئة "أفضل فيلم" من خلال فيلمها الدرامي "نساء صغيرات".



ورشّح عن فئة أفضل ممثل نجم فيلم " الجوكر" خواكين فينيكس الذي سبق وفاز بجائزة SAG والذي كرّم خلالها الممثل الراحل هيث ليدجر، ويتنافس مع كل من آدرم درايفر وليوناردو دي كلبريو وانتونيو بانديراس وجوناثان برايس.

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بينما تتنافس رينيه زيليغر مع تشارليز ثيرون وسكارليت جوهانسون وغيرهن عن فئة جائزة أوسكار أفضل ممثلة.



وتشهد فئة افضل ممثل مساعد تنافساً مميزاً بين براد بيت وآل باتشينو وانطوني هوبكينز وتوم هانكس.



وأعلن الممثل جون تشو، والممثلة والكاتبة والمنتجة إسا راي الترشيحات التي اختارتها لجنة الجائزة المؤلفة من 6000 خبير في عالم صناعة السينما.







أفضل ممثل:



جواكين فينيكس - عن فيلم (الجوكر)

آدم درايفر - عن فيلم (حكاية زواج)

ليوناردو دي كابريو - عن فيلم (ذات مرة في هوليوود)

أنتونيو بانديراس - عن فيلم (الألم والمجد)

جوناثان برايس - عن فيلم (الباباوان)



أفضل ممثلة:

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رينيه زليغر - عن فيلم (جودي)

تشارليز ثيرون - عن فيلم (قنبلة)

سكارليت جوهانسون - عن فيلم (قصة زواج)

سيرشا رونان - عن فيلم (نساء صغيرات)

سينثيا إرفيو - عن فيلم (هاريت)



أفضل مخرج:



مارتن سكورسيزي - عن فيلم (الأيرلندي)

بونغ جون هو - عن فيلم (الطُفيلي)

كوانتن تارانتينو - عن فيلم (ذات مرة في هوليوود)

سام ميندز - عن فيلم (1917)

تود فيليبس - عن فيلم (الجوكر)



أفضل ممثلة مساعدة:



لورا ديرن - عن فيلم (حكاية زواج)

مارغو روبي - عن فيلم (قنبلة)

فلورنس بف - عن فيلم (نساء صغيرات)

سكارليت جوهانسون - عن فيلم (الأرنب جوجو)

كاثي بايتس - عن فيلم (ريتشارد جول)



أفضل ممثل مساعد:



براد بيت - عن فيلم (ذات مرة في هوليوود)

أل باتشينو - عن فيلم (الأيرلندي)

جو بيشي - عن فيلم (الأيرلندي)

توم هانكس - عن فيلم (يوم جميل في الجوار)

أنتوني هوبكنز - عن فيلم (الباباوان)