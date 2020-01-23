فيفي عبده: “الجو ثلج” وسما المصري: “أنا متجمدة”!

كتب امير فتحي في الخميس 23 يناير 2020 03:53 صباحاً - عبرت كل من الفنانتين المصريتيين فيفي عبده وسما المصري عن احساسهما بالبرد الشديد عبر صور نشرنها عبر حسابهن على انستغرام. فقد نشرت فيفي عبده صورة ظهرت فيها بمعطف من الفرو وعلقت قائلة: “لاء اسكوز مي الجو ثلج مبيهزرش ????”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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