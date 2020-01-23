شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم كوميدى ومحاكاة ساخرة عن العائلة البريطانية المالكة مايو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - محاكاة ساخرة حول العائلة البريطانية المالكة تصوّر رسوماً كاريكاتيرية لشخصيات بارزة فيها، منها الأمير جورج وعمته ميجان العصرية، وذلك عبر منصة HBO Max، التى تذيع المسلسل في مايو المقبل، وحسب جريدة الرؤية ، فستستند هذه الكوميديا المتحركة، التي تحمل اسم The Prince، إلى حساب محاكاة ساخرة شهير على "إنستجرام" يتخيل ردود فعل الأمير جورج على الأخبار المتعلقة بميجان والعائلة المالكة.

وستصور الكوميديا سكان قصر وندسور، كما يراهم الأمير جورج الصغير، وشخصيات بارزة فى حياته بمن فيها عمته ميجان العصرية وعمه هارى، وسيعير الممثلون أورلاندو بلوم وألان كامينج وتوم هولاندر أصواتهم لشخصيات في هذا العمل.

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ويأتى هذا الإعلان بعد أيام من تخلى هاري وميجان عن مهامهما الملكية، وسيتولى جاري جانيتي كاتب "فاميلي جاي" و"ويل آند جرايس» والذي دائماً ما ينشر صوراً ساخرة يتخيّل فيها ردود فعل الأمير جورج في مواقف ومناسبات عدة، كتابة "ذي برينس" وإنتاجه.

ويأتى ذلك عقب سلسلة من الأزمات التي لاحقت الزوجين هارى وميجان منذ ارتباطهما في 19 مايو 2018، منها غياب توماس ماركل والد ميجان عن حفل الزفاف الذي نظم في مايو 2018، لأنه لا يرغب في إحراج الأسرة المالكة البريطانية أو ابنته، وشاهد حفل زفاف ابنته عبر شاشة التلفزيون في كاليفورنيا، واصفاً هذه اللحظات بالجميلة والمؤثرة، كما أنه قال إنه اتصل بميجان وأبلغها أنه نادم على عدم تمكنه من الحضور وأنه يحبها كثيراً، وهذا الغياب شكل أولى أزمات هاري وميجان آنذاك.

وبدأت سلسلة من الأزمات مع تسرب خبر لقاء هاري ميجان للصحافة، إذ التقيا لأول مرة في يوليو عام 2016، والتقطت الصحف البريطانية الخبر، فوصف بعضها ميغان بـ "المطلقة اللعوب"، وقال بعض الصحفيين إنها ما زالت تواعد شخصاً ارتبطت به من قبل في نفس الوقت الذي واعدت فيه الأمير هارى.