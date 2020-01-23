شكرا لقرائتكم خبر عن بعد سلسلة من التكهنات والشائعات.. هكذا تحدث براد بيت عن حياته حاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجم العالمي براد بيت يعيش حياة مريحة ومستقرة خلال هذه الفترة وهو ما أكده في تصريح لـ " PeopleTV " خلال تواجده في حفل " SAG Awards " لعام 2020 عن حياته .

فقال براد بيت البالغ من العمر ( 56 عام ) : " إنه يوم جميل هنا في لوس أنجلوس ، لدي أصدقاء ، ولدي أطفال رائعون ، وأنا أحب قهوتي ، و أحب كلبي ، و ليس لدي أي شكاوى " ، و كانت كلماته محط تركيز عدد كبير من المواقع الفنية الشهيرة ، و أبرزهم " جاست جيرد"، وكانت كلمات براد بيت بمثابة إلان أنها يعيش حياة يحبيها و لا يهتم بمشاكله مع زوجته السابقة إنجلينا جولي.

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براد بيت

يذكر أن كواليس حفل توزيع " SAG Awards " لعام 2020 والتي أقيمت في لوس انجلوس مؤخرا حملت الكثير من المفاجآت و أبرزها هو لقاء نجم هوليوود الشهير براد بيت وزوجته السابقة النجمة العالمية جنيفر أنيستون و التي انتشرت حولهما الكثير من الشائعات حول عودة علاقتهما وقصة حبهما .

وكان لقاء نجمي هوليوود بمثابة مفاجأة بالنسبة للكثيرين حيث سجلت العدسات هذه اللحظة التي اخطلت بالدموع و القبلات و الاحضان ، حيث كانت هذه المقابلة بمثابة فرصة للعالم لرؤية إلى أين وصلت علاقة براد بجنيفر .