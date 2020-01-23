- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن بعد سلسلة من التكهنات والشائعات.. هكذا تحدث براد بيت عن حياته حاليا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجم العالمي براد بيت يعيش حياة مريحة ومستقرة خلال هذه الفترة وهو ما أكده في تصريح لـ " PeopleTV " خلال تواجده في حفل " SAG Awards " لعام 2020 عن حياته .
فقال براد بيت البالغ من العمر ( 56 عام ) : " إنه يوم جميل هنا في لوس أنجلوس ، لدي أصدقاء ، ولدي أطفال رائعون ، وأنا أحب قهوتي ، و أحب كلبي ، و ليس لدي أي شكاوى " ، و كانت كلماته محط تركيز عدد كبير من المواقع الفنية الشهيرة ، و أبرزهم " جاست جيرد"، وكانت كلمات براد بيت بمثابة إلان أنها يعيش حياة يحبيها و لا يهتم بمشاكله مع زوجته السابقة إنجلينا جولي.
براد بيت
يذكر أن كواليس حفل توزيع " SAG Awards " لعام 2020 والتي أقيمت في لوس انجلوس مؤخرا حملت الكثير من المفاجآت و أبرزها هو لقاء نجم هوليوود الشهير براد بيت وزوجته السابقة النجمة العالمية جنيفر أنيستون و التي انتشرت حولهما الكثير من الشائعات حول عودة علاقتهما وقصة حبهما .
وكان لقاء نجمي هوليوود بمثابة مفاجأة بالنسبة للكثيرين حيث سجلت العدسات هذه اللحظة التي اخطلت بالدموع و القبلات و الاحضان ، حيث كانت هذه المقابلة بمثابة فرصة للعالم لرؤية إلى أين وصلت علاقة براد بجنيفر .
كانت هذه تفاصيل خبر بعد سلسلة من التكهنات والشائعات.. هكذا تحدث براد بيت عن حياته حاليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.