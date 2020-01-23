نادين نسيب نجيم تطل بـ “النقيب سما” في رمضان

كتب امير فتحي في الخميس 23 يناير 2020 02:56 صباحاً - تستعد الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم لخوض المنافسة الرمضانية من خلال مسلسل بوليسي يحمل عنوان “النقيب سما”. وقد نشرت نادين نسيب نجيم صورة لها عبر حسابها على انستغرام وعلقت قائلة: “صباح الخير مني و من النقيب سما يا رب ادعولنا بالتوفيق و يا رب كون مع لبنان و احمي و احمي شعبه ???????????????????????????????????? سلام للكل آمين”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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