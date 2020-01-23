“كوكب ثاني”.. رسالة جديدة من اسماعيل تمر – بالفيديو

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متابعة بتجــــــــرد: طرح مغني الراب السوري إسماعيل تمر عمل مصوّر جديد بعنوان “كوكب ثاني” عبر قناته على موقع الفيديوهات “يوتيوب”.
وبعد ساعات قليلة على إطلاقه حقق الكليب أكثر من ربع مليون مشاهدة، وتصدّر المرتبة الأولى في قائمة “يوتيوب” للفيديوهات الأكثر رواجاً في سوريا، لبنان، الأردن وعدد كبير من البلدان العربية.
فكرة العمل بسيطة، حيث يظهر “تمر” في الكليب منفرداً بمشاهد في موقف داخلي للسيارات، حيث يسلط الضوء على الحالة المتردية التي وصل إليها الوطن العربي، فيظل انعدام الإنسانية والعدالة الإجتماعية.
وأرفق اسماعيل تمر عمله الجديدة برسالة إلى الجمهور كتب فيها: “رسالتي الجديدة كوكب ثاني .. صارت على اليوتيوب .. إن شاء الله تعجبكم. شكراً لدعمكم جميعاً ..”.
تجدر الإشارة إلى أن في رصيد اسماعيل تمر العديد من الأعمال الفنية الهادفة وكان آخرها كليب “تفكر” الذي طرحه منذ خمسة أشهر وحقق ما يقارب المليوني مشاهدة على “يوتيوب”.
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