تيم حسن يكشف عنوان الجزء الرابع من الهيبة.. والإنطلاقة اليوم

متابعة بتجـــــــــرد: كشف النجم السوري تيم حسن عن عنوان الجزء الرابع من مسلسل “الهيبة” انتاج “صباح أخوان”. ونشر “حسن” صورة عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي للبوستر الأول الخاص بالمسلسل، وكتب “الهيبة الرد”. اما المخرج سامر البرقاوي فنشر يوم أمس الإعلان الدعائي وكتب: “الهيبة الرد .. رمضان ٢٠٢٠ البداية من دمشق غداً”. وكانت شركة “صبَاح أخوان” قد وقع اختيارها على الفنانين عادل كرم وديما قندلفت للإنضمام إلى الجزء الرابع المُقرّر عرضه في سباق رمضان ٢٠٢٠. يُذكر أنّ “الهيبة” من إخراج سامر البرقاوي، بطولة النجم تيم حسن ونخبة من النجوم نذكر من بينهم المُمثلة القديرة منى واصف، ختام اللحام، روزينا لاذقاني، عبدو شاهين، أويس مخللاتي، سعيد سرحان وغيرهم.

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