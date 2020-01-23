لطيفة تصدم جمهورها بألبومها الغنائي الجديد.. فيديو

متابعة بتجـــــــــرد: صدمت الفنانة التونسية، لطيفة، جمهورها، فور طرح برومو ألبومها الغنائي الجديد، والذي يحمل اسم “في الأحلام”.
وتقول لطيفة في برومو أغنيتها “في الأحلام”، والذي طرحته عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي: “بتبص لدي ولدي وشات قبل ما بتنام، وكمان تليفونك ليه واخده معاك في الحمام”.
واعترفت لطيفة في بيان لها، أنها فور طرح برومو الأغنية، تلقت ردود فعل كبيرة جدا وقالت: “البرومو خضّ الجمهور”، بحسب تعبيرها، لما يحتويه من كلمات جريئة وفكرة جديدة تماما.
وأكدت أنها اعتمدت خلال هذا الألبوم على التجديد والجرأة والتواصل مع مختلف الأجيال.
وأشارت لطيفة إلى أنها صوّرت أغنيتين من الألبوم على طريقة الفيديو كليب، الأولى تم طرحها وهي “شاغلني” والثانية “في الأحلام” والتي ستطرح الأسبوع المقبل.
ويضم ألبوم لطيفة الجديد “في الأحلام”، 14 أغنية، تعاونت فيها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين من أجيال مختلفة، من أبرزهم أيمن بهجت قمر، ووليد سعد، ومدين، ومونتي، وإسلام صبري، وحسام سعيد ومحمدي.
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