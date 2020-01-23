مميزات عديدة في التحديث المنتظر لتطبيق “واتساب”

متابعة بتجـــــــــرد: أطلقت شركة “واتساب” نسخة تجريبية من التطبيق فيها العديد من المميزات، أهمها يتمثل في دعم الملصقات المتحركة.

ووفقاً لما نشره موقع WABetaInfo تتواجد ميزة Animated Stickers في أحدث إصدار تجريبي من التطبيق لنظام أندرويد. ولم تتاح الميزة إلى الآن، إلا أنه من المقرر طرحها في القريب العاجل.

وتم مؤخراً اكتشاف ميزة جديدة في “واتساب” تسمى اختفاء الرسائل، تمكن مديري المجموعات من تحديد مدة محددة للرسائل في المجموعة وبمجرد نهاية المدة يتم حذف الرسالة تلقائياً.

وكان من المتوقع في البداية أن تتوافر الميزة الجديدة لكل من الدردشات الفردية والدردشات الجماعية، ولكن المعلومات اللاحقة أوضحت أن الميزة ستقتصر على الدردشات الجماعية فقط.

وأشار الموقع إلى أن ميزة الوضع الداكن باتت جاهزة للإصدار، وقد اختبرها بعض مستخدمي الإصدارات التجريبية من التطبيق لنظام أندرويد.