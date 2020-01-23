بعد تنحي شقيقه هاري عن واجباته.. الأمير وليم يبدأ مهامه الملكية

متابعة بتجــــــــــرد: بدأ دوق كامبريدج الأمير وليم، مهامه الملكية الأولى بعد تنحي شقيقه هاري عن واجباته، وقام باستقبال عدد من القادة الأفارقة.
ذكرت ذلك صحيفة “مترو” البريطانية، مشيرة إلى أن دوق ودوقة كامبريدج استقبلا قادة من أفريقيا في قصر باكنغهام.
وقالت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اجتماعات رؤساء الوزراء والرؤساء الذين حضروا “قمة الاستثمار البريطانية – الأفريقية” في لندن، مشيرة إلى أن الأمير هاري غاب عن حفل الاستقبال ليعود إلى كندا، ليكون مع زوجته ميغان وابنهما أرشي.
ولفتت الصحيفة البريطانية، إلى أن الحفل جرى بحضور رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ورؤساء دول وحكومات عدة، بالإضافة إلى شخصيات أعمال أفريقية.
وأوضحت الصحيفة أن هذا الحدث يعد الأول، الذي يستضيفه الأمير وليم وزوجته كيت ميدلتون، منذ إعلان دوق ودوقة ساسكس عن تنحيهما عن واجباتهما الملكية، قبل أيام.
وأعلن قصر باكنغهام والملكة، السبت الماضي، أن هاري وزوجته الأمريكية ميغان وهي ممثلة سابقة لم يعودا عضوين عاملين في الأسرة الملكية، ولن يستخدما لقبيهما الملكيين وسيستقلان ماليا.
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