فاليري أبو شقرا: هذا ما اكتسبته من تيم حسن.. وتتحدث عن زفافها المنتظر!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

تعتبر الممثلة فاليري أبو شقرا من الفتيات الجميلات اللاتي استطعن إثبات ذاتهن من خلال اعتمادهن على قدراتهن الشخصية للتقدم وترك بصمة مميزة في كل مجال تخوضه.

فلم تكتف فاليري أبو شقرا بنيلها لقب ملكة جمال لبنان، بل اعتبرته جسرا للعبور نحو النجومية التي لطالما كانت حلما راودها منذ الصغر.

وكانت مشاركتها في مسلسل "الهيبة" بجزئه الثاني بداية الألف ميل للوصول إلى تحقيق حلمها.

كما أكدت أن تجربتها بهذا العمل زودتها بالخبرة بخاصة وأن المسلسل حقق انتشارا عربيا لا يستهان به، إذ كان ناجحا بكل المقاييس بخاصة لجهة الحبكة المميزة إضافة إلى مشاركة كوكبة من الممثلين المخضرمين منهم تيم حسن، منى واصف، جهاد الأطرش وغيرهم ما ضاعف من خبرتها التي خولتها للانطلاق على الساحة الفنية.

وتكمل أبو شقرا مشوارها الفني، من خلال انشغالها هذه الأيام بتصوير الجزء الثاني من مسلسل "ما فيي" وسط أجواء حماسية مع انضمام عدد من النجوم إلى العمل ما يضفي نكهة مميزة بعيدة عن التكرار أو الرتابة.

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وأكدت فاليري أبو شقرا، في وقت سابق سعادتها بالثنائية التمثيلية التي تجمعها بالممثل معتصم النهار، مشيرة إلى أن الجزء الثاني سوف يشهد الكثير من التغييرات التي تطرأ على الشخصيتين اللتين يجسدانها.

وتجدر الإشارة، إلى أن فاليري أبو شقرا كانت قد أعلنت منذ فترة وجيزة، خطوبتها بشكل رسمي على رجل الأعمال زياد عمار، بعد أن تقدم لطلب يدها بشكل رومانسي جدا.

وانتشرت صور حفل الخطوبة سريعا، وأطلت العروس بفستان ناعم باللون البنفسجي حمل توقيع المصمم ديفيد كوما. ومن المتوقع أن تكون فاليري عروسة صيف 2020 مؤكدة أن الزفاف سيشبه خطيبها، ملمحة أن يكون بسيطا ومميزا في آن واحد، كاشفة عن أنها لغاية يومنا لم تبدأ بتحضيرات الزفاف نظرا لانشغالها بالتصوير.

الفيديو المرفق، يعرض المقابلة التي أجريناها مع الممثلة فاليري أبو شقرا إذ تحدثت عن بعض الأمور المتعلقة بخطبتها مشيرة إلى أنها لم تندم على انتشار الفيديو الذي يظهرها ترقص فرحة أثناء حفل خطوبتها.