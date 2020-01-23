السفارة السعودية في لندن تنقذ منصور الرقيبة.. ماذا فعل؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثار مشهور التواصل الاجتماعي منصور الرقيبة ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد اتهامه من جانب السلطات البريطانية في لندن بتهريب الطيور الأمر الذي أدى إلى القبض عليه من جانب السلطات في مطار هيثرو ووجهت إليه تلك التهمة الأمر الذي دعا السفارة السعودية في المملكة المتحدة للتدخل لإنقاذه من التوقيف.

وقالت السلطات البريطانية إن منصور الرقيبة وبرفقته مشاهير تجاوزوا الأنظمة والقوانين وقاموا ببث فيديو لهم داخل حجرتهم بأحد فنادق العاصمة لندن وهم ينتفون ريش حمام في (البانيو) الذي جلبوه معهم من السعودية، غير أن تدخل السلطات أوقف حبسه.

وظهر منصور الرقيبة عبر مقطع فيديو نشره عبر حسابه على تطبيق "سناب شات" وجه من خلاله الشكر إلى سفارة بلاده في لندن مؤكدا أنها أنقذته من توقيف قد يصل لحوالي 3 أشهر.

وأوضح "الرقيبة" قائلا: "من هذا الصالون الدبلوماسي من داخل السفارة أنا الآن أعتذر عن الخطأ الذي حدث كنت أعتقد أن الأمر سينتهي إلى الغرامة فقط ولكن الموضوع موجب للتوقيف لولا موقف السفارة معي".

وأضاف مشهور التواصل الاجتماعي: "أكرر شكري للسفارة السعودية وعملهم غير مستغرب على أحد وأنا كان بودي ما أكون في هذا الموقف في السفارة كان بودي أكون في موقف مشرف أفضل".

من جانبها قالت السفارة السعودية في لندن تعليقا على هذا الأمر، إن السفارة تولي اهتمامها بكافة المواطنين السعوديين خارج المملكة، مشيرة إلى أنه قد يقع الزائر في خطأ بسبب جهله بأنظمة البلد المضيف وقد يتهاون البعض بأحد الأنظمة بحجة أن صديقا أو قريبا له لم تتم مخالفته أو ضبطه حين ارتكاب المخالفة.

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وتهيب السفارة السعودية بكل مواطن سعودي أنه سفير للمملكة في أي بلد يذهب إليه، مردفة: "يجدر التنويه على أهمية الاطلاع على الأنظمة والالتزام بها وضرورة التواصل مباشرة مع السفارة في حال التعرض لأي مشكلة".

وكان مشهور "سناب شات" منصور الرقيبة قد قال في مقطع فيديو تحدث فيه عن الواقعة التي أثارت جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر مشهور مواقع التواصل الاجتماعي "أبو بجاد" مقطع فيديو يقوم فيه بنتف ريش الحمام في بانيو أحد الفنادق بلندن.

وقال منصور الرقيبة إن أبو بجاد قام بتنظيف الفندق وتحضير الطعام مقابل مبلغ مالي وبعلم الفندق حيث اتفقت إدارة الفندق معه على مبلغ مالي مقابل الطبخ فقام أبو بجاد بتأجير شخص لتنظيف الفندق، كما رد على من يصفون ما حدث بأنه تخلف قائلا: "هذا مو تخلف ريالك خدمك".