أحلام تنتظر ليلة تاريخية في السعودية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - خصت هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي بليلة تكريمية ضمن "ليالي الأساطير" التي نظمتها الهيئة على هامش فعاليات "موسم الرياض" بالسعودية، لتُصبح الفنانة الوحيدة في الوطن العربي التي يتم تكريمها بين مجموعة كبيرة من الفنانين الكبار.

وتنظم هيئة الترفيه السعودية ليلة فنانة العرب للفنانة أحلام حيث تختتم الفنانة الإماراتية فعاليات "موسم الرياض" يوم الجمعة المقبل 24 يناير الجاري، وأعلنت أحلام عن تكريمها من خلال حسابها على موقع "تويتر" معتبرة أن هذا الحدث تشريف لها موجهة الشكر لرئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، ونائبه سالم الهندي.

وتأتي ليلة فنانة العرب ضمن ليالي الأساطير التي تم فيها تكريم كبار النجوم السعوديين والخليج العربي ومنهم راشد الماجد ورابح صقر والملحن سهم وبدر بن عبد المحسن وماجد المهندس وغيرهم.

وكانت أحلام قد دونت تغريدة لها عبر حسابها على موقع "تويتر" جاء فيها: "تكليف وتشريف أن تكون لي ليلة منفردة وتحمل اسمي أحلام وفي ختام موسم الرياض".

وأضافت: "شكرا معالي المستشار تركي آل الشيخ على تقديرك الكبير لي ولمسيرة استمرت خمسة وعشرين عاما توجت بليلة فنانة العرب، أنتظركم جمهوري الذي طالما دعمتوني في مسيرتي ولولاكم لما كنت أحلام، بنت زايد".

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وتستعد أحلام كما عودت جمهورها بالمملكة لتقديم مجموعة كبيرة من أغانيها المتميزة، ويقام الحفل على مسرح أبو بكر سالم ببوليفارد الرياض يوم الجمعة 24 يناير الجاري وسط توقعات بحضور عدد كبير من الجمهور.

على صعيد آخر، كان من المقرر أن تطرح الفنانة الإماراتية /ألبومها الغنائي الجديد يوم 24 يناير وهو نفس اليوم المقرر للحفل إلا أنها دخلت في سجال مع جمهورها بسبب تأخر الدعاية الخاصة بالألبوم ما أثار حفيظة الجمهور وبدأوا في طرح التساؤلات.

وقالت أحلام إن تأخير طرح الألبوم يعود لحرصها الشديد على تقديم ألبوم يليق بتاريخها الفني ويترك أثرا لدى الجمهور، لافتة إلى أنها لن تستعجل على طرح الألبوم كي لا يفشل مع أول ساعات طرحه.

وأكدت "الشامسي" أنه لا يحق لأحد أن يتحدث عن ألبومها إلا هي مبينة: "وقت ما يكون جاهز مئة بالمئة ومن غير مجاملات راح ينزل وتدشين الألبوم في الرياض".

يذكر أن أحلام أحيت جلسة غنائية جماهيرية في السعودية بمنتزه الثمامة البري بمحمية الملك خالد الملكية ضمن فعاليات سمرات شتاء الرياض في الـ 7 من يناير الجاري، بمشاركة الفنان أصيل أبو بكر.